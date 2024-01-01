Жители Прикамья чаще всего жалуются на нарушения прав в сфере розничной торговли Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю подсчитали количество жалоб на нарушения прав потребителей, поступивших в ведомство в 2023 году. Всего специалистами было рассмотрено 4687 письменных обращений, из них 58% (2712) — обращения на нарушения прав в сфере розничной торговли, 42% (1975) — в сфере оказания услуг.

В структуре обращений на нарушения прав потребителей в сфере услуг лидируют жалобы на ЖКУ — 25,4% (в 2022-м — 31,5%), на втором месте услуги связи — 14,2% (год назад — 9,8%), на третьем услуги на финансовом рынке — 12,6% (в 2022-м — 11,3%).

Далее идут медицинские услуги (10%), услуги в сфере бытового обслуживания населения (7,3%), транспортные услуги (6,5%), культурно-развлекательные мероприятия (2,9%), юридические услуги (1,8%), образовательные (1,6%), туристические (1,3%).

В течение года консультации по вопросам защиты прав потребителей получили более 8,6 тыс. человек, из них в рамках работы Общественной приёмной Управления и работы «Горячая линия по вопросам защиты прав потребителей» было дано 3211 консультаций.

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