Максим Артамонов
В Прикамье похоронили участника СВО Дениса Гладкова
Он погиб ещё в августе прошлого года
В Чусовом сегодня состоялись похороны участника российской спецоперации на территории Украины Дениса Гладкова. Об этом сообщает глава Чусовского округа Сергей Белов на своей странице ВКонтакте.
Денис Гладков родился 2 августа 1978 года. Когда началась спецоперация, он заключил контракт о прохождении военной службы в штурмовой роте.
По словам главы Чусовского округа, военнослужащий погиб под Артёмовском 3 августа 2023 года.
Сергей Белов выразил соболезнования родным и близким убитого.
Напомним, ранее, почти две недели назад, в п. Валежная Чусовского округа Пермского края похоронили 47-летнего военнослужащего Евгения Некрасова, который погиб накануне Нового года, 31 декабря, при выполнении боевого задания в зоне СВО.
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