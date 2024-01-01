Максим Артамонов В Прикамье похоронили участника СВО Дениса Гладкова Он погиб ещё в августе прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Белов

В Чусовом сегодня состоялись похороны участника российской спецоперации на территории Украины Дениса Гладкова. Об этом сообщает глава Чусовского округа Сергей Белов на своей странице ВКонтакте.

Денис Гладков родился 2 августа 1978 года. Когда началась спецоперация, он заключил контракт о прохождении военной службы в штурмовой роте.

По словам главы Чусовского округа, военнослужащий погиб под Артёмовском 3 августа 2023 года.

Фото: Сергей Белов

Сергей Белов выразил соболезнования родным и близким убитого.

Напомним, ранее, почти две недели назад, в п. Валежная Чусовского округа Пермского края похоронили 47-летнего военнослужащего Евгения Некрасова, который погиб накануне Нового года, 31 декабря, при выполнении боевого задания в зоне СВО.

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