Алёна Бронникова Студенты частных колледжей Прикамья смогут получать стипендии В бюджете на эти цели в 2024 году заложено 1,94 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края приняли в двух чтениях законопроект о дополнительной материальной поддержке обучающихся в профессиональных образовательных организациях. Документ был рассмотрен на пленарном заседании 15 февраля.

Законопроект предусматривает выплаты стипендий студентам федеральных и частных организаций за счёт регионального бюджета. Пока такую поддержку могли получать студенты только краевых учреждений.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, опубликованному в кабинете депутата, в этом году из бюджета будет выделено 1,94 млн руб. В последующие два года планируется направить на эти цели по 2 млн руб.

На этом же заседании во втором чтении депутаты приняли законопроект об увеличении размеров дополнительных выплат студентам медицинских вузов, заключивших договоры о целевом обучении с министерством здравоохранения. В бюджете на 2024 год предусмотрено 40,34 млн, в 2025-м — 54,02 млн, а в 2026-м — 63,38 млн руб.

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