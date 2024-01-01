Алёна Бронникова Законопроект об увеличении допвыплат студентам Прикамья прошёл второе чтение Для этого из регионального бюджета в 2024 году будет выделено 40 млн рублей Поделиться Твитнуть

Депутаты Законодательного собрания Пермского края во втором чтении приняли законопроект об увеличении размеров дополнительных выплат студентам медицинских вузов, заключивших договоры о целевом обучении с министерством здравоохранения. Инициатива была внесена губернатором в декабре.

Согласно документу, студенты, которые обучаются по программам бакалавриата и специалитета, будут получать 8 тыс. руб. в первый семестр и 14 тыс. руб. во второй семестр каждого учебного года. Студенты, обучающиеся по программам ординатуры, будут получать по 28 тыс. руб. в первый семестр и по 49 тыс. руб. во второй семестр каждого учебного года.

В этом году на данные цели из регионального бюджета будет выделено 40,34 млн руб. В следующем году объём финансирования будет увеличен до 54,02 млн руб., а в 2026-м — до 63,38 млн руб.

Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, повышение размеров выплат для студентов целевого набора станет важным шагом для региональной системы здравоохранения.

«Целевой набор студентов имеет важное значение в политике региона по привлечению и удержанию кадров в отрасли. Необходимо не только обеспечить достойные условия трудоустройства молодых специалистов, но и увеличивать привлекательность обучения в наших вузах и колледжах», — подчеркнул спикер.





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