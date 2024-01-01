Бастрыкин взял на контроль ремонт паромного причала в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации (СКР), ждёт доклад о состоянии паромного причала в д. Лябово Пермского края. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В следкоме давно известно, что паромный причал, используемый для перевозок между Лябово и райцентром, находится в катастрофическом состоянии. Деревянные конструкции причала сильно разрушены, а пологий спуск непригоден для использования.

Паром не может подойти к причалу при низком уровне воды, что делает невозможным доставки в деревню специального транспорта. В 2021 году было принято решение ограничить эксплуатацию причала до июня 2023 года, поскольку его состояние не отвечало требованиям безопасности. Планировался ремонт, однако работы так и не были проведены.

Центральное следственное управление на транспорте СКР проводит процессуальную проверку на основании жалоб жителей. И глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя Центра межведомственного сотрудничества по управлению транспортной инфраструктурой СКР Александру Перепелицыну представить доклад о её результатах.

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