Глава Прикамья выразил соболезнования семьям погибших в Белгороде В городе убиты и ранены более 20 человек Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Настоящий Гладков

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отреагировал на сообщения об очередном ракетном обстреле российского Белгорода. Он опубликовал пост в своём telegtam-канале.

«Белгород снова под обстрелами киевских нацистов. Преступники целенаправленно бьют по гражданским, в дома и магазины. Есть погибшие, в том числе ребёнок. От лица всех жителей Прикамья выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Желаю скорейшего выздоровления раненым. Белгородцы, держитесь! Победа обязательно будет за нами!» — написал глава Прикамья.

Ранее в Минобороны сообщили, что 15 февраля около 12:30 (мск) ВСУ предприняли попытку атаки с применением РСЗО RM-70 «Вампир». 14 снарядов были уничтожены ПВО над территорией Белгородской области. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.

Как написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём telegram-канале, по предварительным данным, в Белгороде погибли пять человек, в том числе один ребёнок, ещё 18 получили ранения, пятеро из которых дети. Бригады скорой доставляют пострадавших в медучреждения.

В Белгороде различные разрушения выявлены в семи частных домовладениях, в пяти многоквартирных домах выбито несколько окон, повреждены осколками порядка пяти автомобилей. Также повреждён один магазин и территория промпредприятия.

Подомовой обход территорий продолжается. Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что обломки попали в торговый центр «Князь Владимир» и на школьный стадион.

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