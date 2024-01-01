В Белгороде из-за ракетного обстрела погибли люди Поделиться Твитнуть

фото: RTVI

В четверг, 15 февраля, Белгород подвергся ракетному обстрелу. Обломки попали в торговый центр «Князь Владимир», сообщают «РИА Новости». Есть жертвы.

Информация о о пострадавших и погибших пополняется. Сначала агентству подтвердили гибель двух человек. Позднее телеканал «Звезда» сообщил о шести погибших, среди которых есть дети. Ранено 19 человек.

В минобороны сообщили, что около 12:30 (мск) киевский режим предпринял попытку террористической атаки с применением РСЗО (реактивной системы залпового огня) RM-70 «Вампир». Как сообщает ведомство, 14 снарядов были уничтожены ПВО над территорией Белгородской области.

Незадолго до ЧП губернатор области Вячеслав Гладков предупреждал жителей о ракетной опасности.

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