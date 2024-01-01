Максим Артамонов В Пермский краевой суд поступила жалоба на приговор экс-чиновнице Елене Лопаевой Апелляцию должны рассмотреть в конце марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Адвокат бывшего вице-премьера краевого правительства Елены Лопаевой Александр Березин подал апелляцию в Пермский краевой суд. Сторона защиты пытается обжаловать приговор, вынесенный в отношении экс-чиновницы в конце января этого года. Кроме того, будет подана ещё дополнительная жалоба — после ознакомления с протоколами судебных заседаний.

В беседе с «Новым компаньоном» адвокат предположил, что краевой суд рассмотрит жалобу в конце марта или уже в апреле.

Лопаеву обвинили в хищениях из фонда «Содействие — XXI век» и приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. руб. Фигурантку уголовного дела взяли под стражу прямо с зале суда. Изначально гособвинение запрашивало для неё более строгое наказание — 6 лет лишения свободы, штраф 900 тыс. руб. и запрет занимать определённые должности в течение 2,5 лет.

После оглашения приговора Березин рассказал СМИ, что Лопаеву оговорила другая фигурантка этого уголовного дела — бывший директор фонда «Содействие — XXI век» Елена Найданова, которая выехала за пределы РФ. Адвокат обратил внимание, что по делу было 45 свидетелей обвинения, но ни один не сказал, что Лопаева присвоила какую-то денежную сумму.

По мнению защитника, вердикт суда «не является обоснованным» и «не соответствует фактическим материалам дела».

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