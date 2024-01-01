В микрорайоне Крохалева в Перми загорелась квартира в многоэтажке Языки пламени вырывались из окна одного из средних этажей Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В четверг, 15 февраля, в многоквартирном жилом доме в Серебрянском проезде Перми загорелась квартира.

Сначала сообщения о возгорании, видеокадры пожара и столба дыма над микрорайоном Крохалева появились в сети. По словам очевидцев, огонь начал распространяться на шестом этаже, на кадрах видно, как из окна вырывается огонь.

В пресс-службе МЧС России по Пермскому краю подтвердили факт возгорания и прокомментировали ситуацию.

«5 февраля в 10 часов 11 минут поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Серебрянский проезд в Перми. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались несколько человек. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщали, что за сутки 14 февраля на территории Пермского края ликвидировано семь пожаров, из них по одному пожару на территориях Чердынского, Чайковского, Чернушинского, Лысьвенского городских округов и Пермского, Кунгурского и Берёзовского муниципальных округов. На пожарах погибших и травмированных нет.

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