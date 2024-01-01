В Пермском крае впервые с начала 2024 года снизились цены на бензин Правда, изменение цен исчисляется в копейках Поделиться Твитнуть

По данным Росстата, цены на бензин на АЗС Пермского края на 12 февраля 2024 года незначительно снизились по сравнению с началом прошлой недели. До этого в январе цены на топливо в регионе только росли.

Так, литр АИ-92 по сравнению с данными на 5 февраля подешевел на 1 коп. и стоит 50,70 руб., цена литра АИ-95 также изменилась незначительно: с 55,12 руб. до 55,11 руб., АИ-98 остался в прежней цене — 69,64 руб. за литр. Дизельное топливо за неделю подешевело на 6 коп. — с 65,36 до 65,30 руб.

При этом в Прикамье по-прежнему остаются самые высокие в Приволжском федеральном округе цены на все марки бензинов и солярки.

За период с 6 по 12 февраля 2024 года рост цен на автомобильный бензин был зафиксирован в 7 субъектах Российской Федерации, более всего — в Камчатском крае (+1,9%).

Снижение цен зафиксировано в 8 субъектах России, более всего — в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,7%).

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