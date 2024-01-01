Екатерина Артёмова В Пермском крае планируют упразднить семь деревень Их хотят объединить с селом Юсьва для газификации Поделиться Твитнуть

Фото: деревня Асаново / Народная энциклопедия деревень Юсьвинского района

Депутаты думы Юсьвинского муниципального округа приняли изменения в генеральный план муниципалитета, в соответствии с которыми к административному центру округа — селу Юсьва — планируется присоединить семь деревень. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». Речь идёт о деревнях Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино и Почашер.

Такое решение было принято после обращения обращение жителей перечисленных населённых пунктов, которые заявили о необходимости присоединения деревень к Юсьве. Объединение позволит участвовать в программе догазификации, и жители деревень смогут обеспечить газом свои домовладения.

Весной в указанных деревнях проведут собрания жителей, на которых ещё раз обсудят объединение населённых пунктов. После этого, на основании результатов собраний, депутаты думы смогут принять дальнейшие решения: об объединении, об упразднении административно-территориальных единиц, а также о внесении в Законодательное собрание Пермского края проекта закона «Об административно-территориальных изменениях в Юсьвинском муниципальном округе».

Ранее власти Ильинского округа приняли решение о ликвидации двух деревень, расположенных в границах муниципалитета — Деники и Ромаши. Эти населённые пункты было предложено упразднить в связи с тем, что там давно никто не проживает.

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