Екатерина Артёмова Житель Пермского края получил срок за оскорбление и избиение участкового Суд приговорил его к лишению свободы в колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

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Александровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Как сообщается на едином портале прокуратуры РФ, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Установлено, что мужчина, ранее уже судимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, оскорбил и нанёс несколько ударов участковому уполномоченному полиции, который прибыл туда по вызову в связи с хулиганскими действиями. Противоправное поведение гражданина было зафиксировано показаниями как самого участкового, так и свидетелей.

С учётом позиции гособвинения, суд приговорил жителя Александровска к двум годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что жителя Краснокамска оштрафовали на 60 тыс. руб. за нападение на полицейского.

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