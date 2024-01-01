За нападение на полицейского житель Пермского края оштрафован на 60 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Краснокамске Пермского края вынесен приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Он признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти ( ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В сентябре прошлого года на место ДТП (наезд на пешехода) в район д. Новая Ивановка прибыл наряд дорожно-патрульной службы. Сотрудники ГИБДД на месте аварии обнаружили автомобиль «Дэу Нексия» с повреждениями передней правой части. Внутри транспортного средства находились водитель-женщина и её пассажир.

Во время составления материалов по ДТП и опроса очевидца пассажир иномарки подошёл к инспектору и начал выражать своё недовольство в грубой форме, оскорбляя сотрудника полиции, махая руками и ногами. Затем он подошёл ближе и ударил госавтоинспектора в область грудной клетки.

В соответствии с законом «О полиции», сотрудник ДПС применил физическую силу для прекращения неправомерных действий нарушителя. В ответ гражданин ударил инспектора в лицо.

Мужчина был задержан и доставлен в местное отделение полиции. В отношении него следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Напавший на полицейского житель Пермского края оштрафован на 60 тыс. руб.

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