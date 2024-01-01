Екатерина Артёмова На Западном обходе Перми 15 февраля на несколько часов перекроют движение Там будут проходить учения оперативных служб по реагированию на ДТП Поделиться Твитнуть

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В четверг, 15 февраля, на Западном обходе Перми будет временно перекрыто движение всех видов транспорта, пишет VETTA со ссылкой на министерство территориальной безопасности региона.

В сообщении краевого минтербеза уточняется, что движение будет перекрыто с 11:00 до 14:00 на участке от Красавинского моста до шоссе Космонавтов. Ограничения связаны с тем, что в это время здесь будут проходить учения оперативных служб Пермского края по реагированию на дорожно-транспортные происшествия, по проведению аварийно-спасательных работ и оказанию помощи пострадавшим при авариях. Объехать закрытый участок можно будет через микрорайон Парковый или Кондратово.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что утром 8 февраля перед Красавинским мостом со стороны шоссе Космонавтов произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий. В одном из них грузовик встал поперёк дороги, в другом КамАЗ «догнал» автобус с пассажирами.

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