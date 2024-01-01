Из-за серии ДТП у Красавинского моста Перми образовалась пробка Поделиться Твитнуть

Утром 8 февраля в Перми перед Красавинским мостом со стороны шоссе Космонавтов произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В одном из них грузовик встал поперёк дороги, в другом КамАЗ "догнал" автобус с пассажирами. Стоят скорые и машины полиции. Об этом сообщается на странице ресурса ЧП ДТП Пермь ВКонтакте. В паблике также опубликовано видео, снятое водителями.

фото: ЧП ДТП Пермь

В комментариях к посту люди обращают внимание на состояние дорожного покрытия: «Примерно с 8.20 до 8.40 мелкий дождь моросил в районе Западного обхода, потом снег хлопьями полетел. Где было не посыпано, то под снегом очень сколько... Будьте внимательны на трассе», «Песка накидали с солью, всё это со снегом перемешалось, сцепление с дорогой плохое, люди едут, не учитывая, что скользко, едут, как будто летняя дорога».

фото: ЧП ДТП Пермь

Ранее сообщалось, что Пермский край оказался в лидерах РФ по числу пострадавших в ДТП пассажиров автобусов. Мужчины реже получали травмы в сравнении с женщинами.

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