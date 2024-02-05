Пермский край оказался в лидерах РФ по числу пострадавших в ДТП пассажиров автобусов Мужчины реже получали травмы в сравнении с женщинами Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В 2023 году наибольшее количество обращений за компенсациями по страховым выплатам в ДТП с общественным транспортом поступило из Пермского края, Ростовской и Саратовской областей, а также из Республики Башкортостан. Общая сумма страховых выплат составила 37,9 млн руб. Эти данные о выплатах пострадавшим в авариях на общественном транспорте приводит страховая компания «Росгосстрах», документ есть в распоряжении издания «Газета.Ru».

После дорожно-транспортных происшествий на междугородных трассах средний размер выплаты составил около 300 тыс. руб. За год компания произвела 45 выплат на общую сумму 23,4 млн руб. В городском транспорте общая сумма выплат была вдвое меньше — 11,9 млн руб. по 77 страховым случаям.

Пассажиры чаще всего получают ушибы, переломы и сотрясения мозга.

Наименьшее количество пострадавших было среди пассажиров троллейбусов и трамваев. Всего за прошлый год в компанию поступило всего четыре обращения от пассажиров электротранспорта.

По данным страховой компании, мужчины реже получали травмы в сравнении с женщинами. Кроме того, анализ показал, что наиболее серьёзные травмы пассажиры обычно получали во время междугородных поездок на автобусах и «маршрутках».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.