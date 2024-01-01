Летом в Перми пройдёт встреча специалистов индустрии развлечений России и СНГ Власти города рассчитывают привлечь в отрасль новых инвесторов Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин и Игорь Родионов

Администрация Перми

В Перми пройдёт Летняя встреча специалистов индустрии развлечений Российской ассоциации парков и производителей аттракционов. Глава Перми Эдуард Соснин провёл встречу с вице-президентом Ассоциации Игорем Родионовым, на ней обсуждался формат мероприятия и необходимая помощь.

«Встреча предполагает обсуждение специалистами перспектив развития парков и развлекательных комплексов, актуальных проблем, знакомство с новыми технологиями мировой индустрии развлечений. Одной из целей Летней встречи должно стать привлечение в город новых партн`ров, готовых инвестировать в развитие территории. У нас есть и идеи, и условия для этого», — написал мэр в своём telegram-канале.

Соснин также предложил дополнить программу форума пленарным заседанием с участием глав других округов Прикамья, у которых есть полезный для индустрии развлечений опыт.

Российская Ассоциация Парков и Производителей Аттракционов (РАППА) создана в 1995 году, представляет интересы более 450 производственных компаний, парков, развлекательных центров и других организаций индустрии развлечений из России, СНГ и стран дальнего зарубежья.

Главные направления деятельности РАППА — организация и проведение ежегодных международных выставок «Аттракционы и развлекательное оборудование», международных конференций и семинаров, посвящённых вопросам развития индустрии развлечений в России и безопасности аттракционной техники; обучение и сертификация персонала и специалистов предприятий индустрии развлечений в Учебном wентре РАППА; разработка и внедрение стандартов и других нормативных документов, предназначенных для обеспечения безопасности посетителей аттракционов и производства аттракционной техники, и др.

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