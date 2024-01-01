Арктическое вторжение охватило весь Пермский край Температура воздуха за сутки упала на 10 градусов Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС

В Пермском крае из-за предсказанного синоптиками арктического вторжения воздушных масс с вечера 13 февраля началось резкое похолодание. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

Так, на севере региона столбики термометров опустились до -25...-27˚, на юге и в Перми — до -19...-22˚, и эти минимумы ещё не окончательные.

Днём 14 февраля заток холода усилится, и это не позволит воздуху прогреться выше -16...-21˚ по краю и -17˚...-19˚ в Перми. Вечером морозы станут ещё крепче, температура упадёт ниже отметки -25˚ (на севере — ниже -30˚).

В четверг, 15 февраля, днём на Урал будет поступать очень холодный воздух из Ямало-Ненецкого АО, где сейчас -40...-42˚.

И всё же нынешнее похолодание в Прикамье будет значительно слабее, чем три года назад (в феврале 2021-го) — тогда воздушная масса была настолько холодной, что даже днём температура воздуха не превышала -24...-29˚.

По предварительным прогнозам, морозы в Прикамье ослабеют к выходным.













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