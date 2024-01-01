Максим Артамонов В Пермском крае изымут из продажи минеральную воду «Джермук» Из-за её употребления умер пенсионер из Владикавказа Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю уведомило торговые сети, находящиеся на территории региона, о необходимости приостановить реализацию минеральной воды «Джермук», расфасованных в стеклянную тару объёмом 0,5 л. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идёт о ввезённой на территорию РФ продукции в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28.12.2023. При этом объём поступившей на территорию Пермского края минеральной воды в краевом управлении Роспотребнадзора уточнить не смогли, сейчас это выясняется.

В ведомстве также отметили, что если жители Пермского края увидят в продаже данную минеральную воду с датой производства от 28.12.2023, то нужно сразу сообщить об этом в управление по тел. 8 (342) 239-34-35 (отдел надзора по гигиене питания).

«Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Пермскому краю», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщали СМИ, 13 февраля во Владикавказе скончался 65-летний мужчина, отравившийся минералкой «Джермук». Вместо лечебной воды в бутылке оказался уксус. Он купил минеральную воду «Джермук» производства Армении на рынке 11 февраля. Мужчина сделал глоток из бутылки, пришёл домой и сразу почувствовал себя плохо. После этого родные вызвали скорую и полицию. Спустя два дня, 13 февраля, он скончался в местной больнице. На фоне этого происшествия в Роспотребнадзоре заявили, что эту минералку изымут из продажи.

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