Минфин Прикамья положил на банковский депозит 7 млрд рублей бюджетных средств Это позволит получить дополнительный доход в краевую казну Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство финансов по Пермскому краю 12 февраля выбрало уполномоченный банк, в котором разместит на двух депозитах бюджетные средства в сумме 7 млрд руб. Победителем отбора стало АО «Альфа-Банк». Информация опубликована на сайте министерства.

Срок размещения депозитов — 29 дней, ставка размещения — ключевая ставка Банка России плюс 0,55% годовых.

В отборе принимали участие 4 уполномоченных банка.

Размещение временно свободных средств бюджета края на депозитах производится регулярно с целью получения дохода регионального бюджета в виде процентов.

Кредитные организации, в которых могут размещаться денежные средства бюджета Пермского края на банковских депозитах, должны соответствовать требованиям, определённым постановлением регионального правительства. Ранее в этот список входили только два коммерческих банка: ПАО «Сбербанк России» и ПАО Банк «ФК Открытие». После конкурсных процедур в ноябре 2023 года их количество увеличилось до шести — добавились ПАО «Банк ВТБ», АО «АБ «Россия», АО «Газпромбанк», ПАО «Альфа-Банк».

«Большее количество уполномоченных банков позволит создать конкуренцию между кредитными организациями и найти наиболее выгодные условия для размещения бюджетных средств, а значит, приведёт к росту дохода краевой казны», — пояснили тогда в минфине.

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