В Перми спрос на изготовление цветочных букетов вырос на 175% Аналитики "Авито Услуг" проанализировали активность пермяков на платформе в канун Дня всех влюбленных Поделиться Твитнуть

Аналитики "Авито" составили топ самых востребованных услуг к 14 февраля (День всех влюблённых) среди жителей Пермского края. Первое место в рейтинге традиционно заняли флористы и кондитеры.

По сравнению с прошлым годом, в начале февраля пермяки начали обращаться к услугам изготовителей цветочных букетов на 175% чаще. При этом заметно вырос спрос на съедобные букеты. Композиции из сладостей, ягод и фруктов в этом году приобретают на 58% чаще, чем в прошлом. Объём предложений от изготовителей съедобных букетов на "Авито Услугах" вырос на 50%.

В последние две недели на 50% вырос спрос пермяков на композиции из воздушных шаров. Предложений от пермских производителей за тот же период стало больше на 18%.

На 28% вырос интерес к изготовлению портретов по фотографии, на 8% - к подаркам ручной работы: кулонам, альбомам, статуэткам и другим изделиям хендмейд.

Кроме того, аналитики "Авито Услуг" зафиксировали рост спроса на услуги клинеров. Накануне 14 февраля специалистов по простой быстрой уборке искали на 54% чаще, чем годом ранее.

Также перед праздником вырос интерес к бьюти-услугам. Пермячки записались на ресницы и брови (+283%), маникюр и педикюр (+55%), макияж (+22%) и к парикмахеру (+6%).

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