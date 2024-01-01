В Пермском крае скончался журналист Михаил Ермолович Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Пермском крае 12 февраля на 55 году скоропостижно скончался журналист Михаил Ермолович. Об этом его коллеги сообщили ВКонтакте.

Ермолович в разные годы был корреспондентом и редактором ряда региональных изданий: «Березниковский рабочий», «Березники вечерние», «Верхнекамье» и др.

«Вчера мы сидели у Миши дома и вспоминали, как познакомились 35 лет назад. Как посещали занятия школы молодого журналиста при редакции городской газеты. Как встретились, когда я пришёл из армии. Планировали, что сделать в ближайшее время... А сегодня его не стало...» — написал друг и коллега Михаила Игорь Вагин.

О дате прощания с журналистом будет сообщено дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось о кончине шеф-редактора газеты «Деловой интерес» Марины Шиловой, журналистов Алексея Клочихина и Виктора Ужегова.

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