Алёна Бронникова В воскресенье на пожаре в Перми погибли известный фотохудожник и его сын Прощание со Станиславом и Яном Ожиговыми состоится 14 февраля Поделиться Твитнуть

Дом народного творчества «Губерния»

В Перми 11 февраля во время пожара в многоквартирном доме на Пушкарской погибли фотохудожник Станислав и его сын Ян Ожиговы. Информация об этом появилась на их личных страницах «ВКонтакте».

Как сообщили порталу 59.ru близкие погибших, предварительной причиной возгорания стали неполадки в работе электрики. Мужчины отравились угарным газом. Во время пожара также погибла их сова.

Станислав Ожигов снимал разные культурные события, художественные выставки, спектакли. Ян работал в типографии, одним из первых в городе начал заниматься виджеингом, созданием изображений в режиме реального времени в синхронизации с музыкой. Прощание состоится 14 февраля в 15:00, в малом зале на ул. Старцева, 61.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что информация о пожаре в экстренные службы поступила ночью 11 февраля, в 5:22. В тушении участвовали 22 спасателя и 15 спецмашин, задымление было обнаружено в окнах на пятом этаже. Пожар ликвидировали в 5:45. Его площадь составила 5 кв. м. В ходе тушения были обнаружены двое погибших. В данный момент сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Выясняются все обстоятельства.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.