Максим Артамонов В Перми на пожаре погибли два человека Возгорание произошло под утро в многоквартирном доме Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В ночь на 11 февраля на ул. Пушкарской в квартире жилого дома произошёл пожар, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю .

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 11 февраля в 5:22.

К месту вызова были направлены 22 спасателя и 15 спецмашин. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили задымление в окнах на пятом этаже.

В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили двух погибших мужчин.

Пожар был ликвидирован в 5:45. Его площадь составила 5 кв. м.

Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку. Они выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.

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