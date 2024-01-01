Алёна Бронникова
В мэрии Перми объяснили причину утилизации техники Apple и Samsung
Стоимость оказания услуги составила около 1300 рублей
Администрация Перми провела электронный аукцион на оказание услуг по утилизации оборудования. Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, подрядчик должен будет выполнить работы в течение 15 рабочих дней после заключения контракта. Начальная цена составляла 6,74 тыс. руб.
На прошлой неделе стало известно, что победителем закупки стала пермская компания по обработке и утилизации опасных отходов ООО «Ай Ти Эм». Компания предложила за свои услуги 1,28 тыс. руб.
В перечне подлежащего утилизации оборудования указано 26 устройств, в том числе планшет Apple iPad mini 4, мониторы и смартфоны Samsung, телефоны и факс Panasonic, ноутбуки Asus и др.
Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на мэрию, техника была закуплена в 2000-2016 годах для обеспечения деятельности муниципальных служащих. Утилизация проводится на основании экспертизы, которая показала, что «технические средства находятся в неработоспособном состоянии, ремонт экономически нецелесообразен ввиду морального старения моделей технических средств и дороговизны запасных частей».
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