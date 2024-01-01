Алёна Бронникова В мэрии Перми объяснили причину утилизации техники Apple и Samsung Стоимость оказания услуги составила около 1300 рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Администрация Перми провела электронный аукцион на оказание услуг по утилизации оборудования. Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, подрядчик должен будет выполнить работы в течение 15 рабочих дней после заключения контракта. Начальная цена составляла 6,74 тыс. руб.

На прошлой неделе стало известно, что победителем закупки стала пермская компания по обработке и утилизации опасных отходов ООО «Ай Ти Эм». Компания предложила за свои услуги 1,28 тыс. руб.

В перечне подлежащего утилизации оборудования указано 26 устройств, в том числе планшет Apple iPad mini 4, мониторы и смартфоны Samsung, телефоны и факс Panasonic, ноутбуки Asus и др.

Как сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на мэрию, техника была закуплена в 2000-2016 годах для обеспечения деятельности муниципальных служащих. Утилизация проводится на основании экспертизы, которая показала, что «технические средства находятся в неработоспособном состоянии, ремонт экономически нецелесообразен ввиду морального старения моделей технических средств и дороговизны запасных частей».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.