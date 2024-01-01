Андрей Стрельцов «Молот» проиграл ХК «Зауралье» Это третье поражение подряд у пермской хоккейной команды Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

«Молот» начал заключительную домашнюю серию в регулярном чемпионате ВХЛ поединком с курганским «Зауральем». Встреча закончилась со счетом 2:5 в пользу гостей.

Первую шайбу в начале матча забросили гости. До конца периода пермяки сумели сравняться 1:1. У «Молота» отличился Дмитрий Аржанов. Во втором периоде «Зауралье» снова сумело выйти вперёд. Однако хозяевам льда практически сразу же удалось восстановить статус кво. Гол забил Руслан Галимзянов.

В начале заключительной двадцатиминутки курганцы использовали большинство, а затем поймали хозяев на контратаке. В концовке встречи хозяева льда поменяли вратаря на полевого и пропустили пятую шайбу в пустые ворота.

Напомним, ранее «Молот» проиграл в Норильске и Красноярске. Следующую игру подопечные Павла Зубова проведут 14 февраля против ХК «Горняк-УГМК».

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