Алёна Бронникова В Перми подготовят проект планировки участка под застройку в Верхней Курье Девелопер «Унистрой» возводит рядом ЖК «Причал» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Компания «Унистрой» из Татарстана разработает проекты планировки и межевания территории в Верхней Курье, недалеко от строящегося жилого комплекса комфорт-класса «Причал». Приказ о подготовке документации от 9 февраля опубликован на сайте минимущества Пермского края.

Приложение к приказу минимущества Пермского края

Речь идёт об участке, ограниченном ул. Рионской и зданием по ул. Рионской, 4. Работы будет проводить ООО «Пермьстандарт», входящее в структуру «Унистрой». Срок подготовки проектов составляет два года со дня подписания приказа.

На территории 8,8 га планируется разместить жилые дома, а также объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, которые обеспечат строительство объектов жилого назначения.

Па данным checko.ru, ООО «Пермьстандарт» создано в декабре 2021 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредителями являются ООО «УК «Унистрой» (доля капитала — 15%) и Ленар Газизов (85%). Последний также руководит ещё четырьмя организациями, основанными структурами казанской «Джи-групп», в которую входит, в том числе, и «Унистрой». Основной вид деятельности организации — строительство жилых и нежилых зданий.

В Перми «Унистрой» также планирует построить 49 тыс. кв. м жилья в микрорайоне Красный Октябрь. Площадь застраиваемой территории составит 2,7 га.





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