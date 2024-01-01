Цены на новостройки в Перми выросли на 14% В столицах темпы роста оказались значительно скромнее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми за 2023 год цены на первичную недвижимость выросли на 14%. По данным базы объявлений "Яндекс.Недвижимость", медианная стоимость квадратного метра в январе превысила 124 тыс. руб., хотя год назад она была 109 тыс. Об этом пишет «Рифей».

Самый небольшой рост цен зафиксирован в столицах: в Санкт-Петербурге (+4,3%), в Москве (+6,7%).

Как считает коммерческий директор "Яндекс.Недвижимости" Евгений Белокуров, после того как максимальная сумма льготной ипотеки в Москве сократилась с 12 до 6 млн руб., это отсекло значительную часть доступных вариантов и негативно сказалось на инвестиционной привлекательности столичных новостроек. В регионах же в 2023 году с точки зрения инвестиций коридор для роста цен оставался более значительный. Кроме того, на динамику роста стоимости новостроек в регионах влиял запуск проектов КРТ и экспансия федеральных девелоперов.

Несмотря на традиционно высокую стоимость жилья в столице, уверенным лидером в России по стоимости новостроек остается Сочи. По данным на январь 2024 года, цена квадратного метра в курортном городе — 409 тыс. руб. Разница в цене с квадратом в Москве составляет почти 90 тыс. руб., и за год она выросла втрое.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.