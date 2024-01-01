Холоднее, чем ожидалось: на неделе в Пермском крае обещают морозы до -38 градусов Ультраполярное вторжение начнётся 13 февраля Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

Наступившая неделя в Пермском крае будет холоднее, чем ожидалось. Главным событием станет масштабное ультраполярное вторжение, которое начнётся 13 февраля. Похолодание, связанное с ним, продлится трое с половиной суток. Пик морозов придётся на 15 февраля с температурой до -38˚ ночью и не выше -20˚ днём. Средняя температура воздуха будет на 6-8˚ ниже климатической нормы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-Центр ПГНИУ. Ранее синоптики прогнозировали морозы только до -30˚.

Первая волна холода придет в регион к вечеру вторника. В ночь на среду в Перми будет -20˚, по северу — до -30˚. Днём в Перми ожидается -18˚, по краю — от -15 до -22˚.

В ночь на четверг при ясной погоде и усиливающемся затоке холода с северо-востока ожидается пик похолодания — в Перми -30…-32˚, по северу края -35…-38˚, по югу до -28˚. Днём в Перми будет -20˚, по краю — от -18 до -23˚.

Ночь на пятницу будет самой холодной на юге края с морозами до -35˚, в Перми также возможен 30-градусный мороз. А на севере начнётся потепление (до -25˚). Днём ожидается малооблачная погода, температура воздуха от -16˚ на севере до -22˚ на юге и востоке.

В ночь на субботу сильные морозы (ниже -30˚) снова возможны на юге края, на остальной территории начнётся медленное потепление.

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