Делегация Прикамья приняла участие во Всероссийском фермерском форуме Поделиться Твитнуть

фото: сайт министерства сельского хозяйства

Одним из ключевых деловых событий Дня сельского хозяйства на выставке «Россия» был первый Всероссийский фермерский форум, который был организован Минсельхозом совместно с ассоциацией «Народный фермер». Это мероприятие собрало около тысячи представителей малого агробизнеса со всей страны и предоставило возможность обсудить актуальные для фермеров вопросы: усовершенствование государственной поддержки, развитие сельскохозяйственной кооперации, эффективные методы сбыта продукции и улучшение делового климата в агропромышленном комплексе. Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, рассказал о работе в этих направлениях и ответил на вопросы предпринимателей.

На форуме присутствовала делегация Пермского края с представителями более 12 фермерских хозяйств. Возглавлял её министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, в формате диалога обсуждались меры государственной поддержки, проблемы и перспективы развития отрасли.

Глава Минсельхоза отметил, что сегодня фермерские хозяйства производят значительные объёмы продукции и выходят за рамки понятия «малый бизнес». Крестьянские (фермерские) хозяйства приносят около 15-16% продукции в общую продовольственную корзину. Фермеры и малые сельскохозяйственные организации обеспечивают более половины российского зерна, треть овощей, четверть картофеля и 20% плодово-ягодной продукции. Они успешно замещают освободившиеся ниши и предлагают такие популярные продукты, как фермерские сыры, молочную и кондитерскую продукцию, свежие фрукты и ягоды, мясные и рыбные деликатесы. При этом фермеры не отстают в использовании современного оборудования и передовых технологий.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что малый и средний бизнес в агропромышленном комплексе также ответственно относится к повышению качества сельской жизни. За четыре года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» было направлено около 12 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры. Большая часть этих инвестиций пришла от сельскохозяйственных производителей, в основном от фермеров.

В настоящее время существует целый ряд мер, предоставляемых только малым и средним предприятиям, таких как гранты и адресные субсидии. На их финансирование в 2024 году будет направлено около 14,5 млрд руб. В целом, фермерам предоставляется почти половина всех средств, предназначенных для поддержки сельского хозяйства.

Благодаря активному вниманию со стороны президента и правительства была построена комплексная система поддержки фермеров, основанная на принципе ускорения развития хозяйств.

Минсельхоз постоянно анализирует эффективность существующих мер и их спрос, чтобы совершенствовать правила и определять приоритетность. Например, в 2022 году был создан грант «Агротуризм», который становится всё более популярным, и финансирование для него увеличивается. С 2024 года лимит для гранта за последние несколько лет вырос почти в 2,5 раза. Хозяйства, получившие этот грант, уже приняли более 0,5 млн гостей. С 2024 года также появился грант в размере до 10 млн руб. на поддержку начинающих сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Одной из задач на будущее является улучшение взаимодействия со вновь появляющимися фермерами, которые начинают свою деятельность как самозанятые. Минсельхоз начал предоставлять субсидии на производство молока, мяса, картофеля и овощей для хозяйств населения, чтобы включить их в общую систему производства и логистики.

Развитие сельхозкооперации остается важным аспектом в рамках государственного проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве. Каждый год всё больше субъектов малого агробизнеса и хозяйств населения становятся членами кооперативов — их число составляет не менее 15 тыс. Однако на данном этапе необходимо сосредоточиться на создании кооперативов второго уровня, так как это позволит более эффективно организовать логистику, хранение, продвижение и сбыт продукции.

Ещё одним важным направлением является предоставление фермерам земли. Поддерживаемые президентом законы позволяют предоставлять землю фермерам без торгов и строить дома на сельскохозяйственных участках. Кроме того, фермеры могут получить землю в рамках государственной программы «Земля».

Для поддержки сбыта продукции во всех вышеупомянутых мерах предусмотрена возможность приобретения транспорта и оказание помощи в организации логистических ресурсов. Значительные результаты уже показал пилотный проект по работе агроагрегаторов, начатый в прошлом году в Тульской и Липецкой областях.

Кроме того, важно продолжить улучшение предпринимательского климата в сельском хозяйстве. Минсельхоз существенно упростил отчётность для получателей грантов и сократил требования по ряду мер поддержки, чтобы снизить административную нагрузку на малые предприятия. Для максимально комфортной реализации обязательной маркировки молочной продукции, особенно в малых семейных хозяйствах, удалось перенести срок ее введения с 1 декабря 2023 года на 1 сентября текущего года.

В заключение Дмитрий Патрушев подчеркнул важность открытого диалога между государством и фермерским сообществом.

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