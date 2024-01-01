Алёна Бронникова За сутки пятеро прикамцев перевели мошенникам более 5 млн рублей Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

В Пермском крае за одни сутки пятеро жителей перевели телефонным мошенникам 5,5 млн руб. Как уточняют в краевом МВД, очередной всплеск мошенничеств произошёл 10 февраля.

Сильнее всего пострадала 49-летняя жительница Мотовилихинского района Перми. Женщине позвонил мошенник и, представившись следователем, сообщил, что якобы на её имя неизвестный пытается оформить кредит. Чтобы сберечь деньги, ей предложили перевести средства на «безопасный счёт». Следуя указаниям по телефону, она лишилась 2,6 млн руб.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Виновным может грозить до шести лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции напоминают — понятия «резервный счёт» или «безопасный счёт» в сфере банковских услуг не существует. Это предлог, который используют мошенники, чтобы обмануть. Сотрудники банка и правоохранительных органов не сообщают по телефону о мошеннических действиях с вашими счетами. Такую информацию сообщают только сами мошенники», — напоминает полиция.

В ведомстве призывают пермяков быть бдительными и соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников. Важно не совершать финансовых операций по инструкциям, которые получены в ходе телефонных разговоров или переписки в интернете. В случае получения звонка от человека, представившегося сотрудником банка или правоохранительных органов, необходимо перезвонить по официальным номерам организаций, самостоятельно набирая номер.

Случай 10 февраля стал уже не первым в череде телефонных мошенничеств. Прошлый произошёл в начале февраля. Тогда за одни сутки семь жителей Пермского края лишились в общей сумме 5 млн руб. Наиболее пострадавшей оказалась 42-летняя жительница Перми, которой позвонили от имени сотрудника одной из сотовых компаний и сказали, что прекратят обслуживание номера. Её ввели в заблуждение, попросив передать код из сообщения. После чего с ней связались от имени сотрудников безопасности портала Госуслуг и сказали, что неизвестные якобы завладели её данными. Следуя указаниям мошенников, женщина оформила кредит и отправила на небезопасные счета все личные сбережения и кредитные деньги на 1 млн руб.





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