Максим Артамонов За сутки несколько жителей Прикамья перевели мошенникам 5 млн рублей Это уже не первый всплеск крупного хищения денег в регионе Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В пресс-службе полиции Прикамья сообщили о новом всплеске телефонных мошенничеств. Так, за одни сутки семь жителей региона остались без 5 млн руб.

Так, 42-летняя жительница Перми потеряла более 1 млн рублей. Женщине позвонили от имени сотрудника одной из сотовых компаний и сказали, что прекратят обслуживание номера. Её ввели в заблуждение попросив передать код и сообщения.

После этого с ней вновь связались — на этот раз «сотрудники безопасности портала Госуслуг». Женщине сообщили, что неизвестные лица якобы завладели её данными, и это может грозить потерей денег. Чтобы сберечь их, нужно срочно перевести их на «безопасный счёт». Следуя указаниям мошенников, женщина оформила кредит и отправила на небезопасные счета все личные сбережения и кредитные деньги.

Другой случай произошёл с 68-летней пенсионеркой и 42-летней кладовщицей. Женщины оставили заявку на сайте, надеясь получить большой доход от инвестиций. Для этого они перевели на чужие счета более 900 тыс. руб.

Сейчас по всем фактам мошенничества полиция возбудила уголовные дела. Идёт расследование.

Как ранее писал «Новый компаньон» подобный всплеск телефонных мошенничеств произошёл 25 января. Тогда за один день жители Прикамья перевели мошенникам более 3 млн рублей. Самые большие суммы злоумышленники получили из Кудымкара и Березников. При этом лишь одна из семи жертв мошенников прервала с ними общение: пенсионерке из Уинского позвонили неизвестные и сказали, что её внучка попала в ДТП. Женщина засомневалась и положила трубку.

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