Максим Артамонов В Пермском крае жители за один день перевели мошенникам более 3 млн рублей Самые большие суммы злоумышленники получили из Кудымкара и Березников Поделиться Твитнуть

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В краевой полиции отмечают всплеск телефонных мошенничеств, который произошёл в регионе 25 января, — за этот день жители Прикамья перевели мошенникам более 3 млн руб. Для обмана жителей злоумышленники использовали легенды о ДТП с родственниками, о подозрительных переводах с банковских карт или об оформлении кредита без их ведома. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на данные ГУ МВД России по Пермскому краю.

В частности, в Кудымкаре 86-летнему жителю позвонил якобы представитель Центробанка и сказал, что с банковского счёта мужчины мошенники пытаются снять деньги, поэтому нужно собрать все имеющиеся средства и передать их сотруднику, который приедет на дом. Введённый в заблуждение пенсионер выполнил все указания и дважды передал курьеру наличные, лишившись около 670 тыс. руб.

Другой случай произошёл в Березниках, где 47-летний житель решил увеличить свой доход с помощью инвестиций. Для этого мужчина оставил заявку на одном из сайтов в интернете. Позже ему перезвонили и дали указания, что делать дальше. Мужчина выполнил все инструкции и перевёл на счета мошенников 1,1 млн руб.

Как отмечают в полиции, лишь одна из семи жертв мошенников прервала с ними общение. Так, 25 января пенсионерке из Уинского позвонили телефонные мошенники и сказали, что её внучка попала в ДТП. Женщина засомневалась и положила трубку.

В ГУ МВД России по Пермскому краю призывают пермяков быть бдительными и соблюдать простые правила безопасности. Первое из них — не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным во время телефонных разговоров. Если звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, нужно перезвонить по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Если поступило сообщение о том, что родственник попал в беду, нужно также самому перезвонить близкому человеку, от имени которого или о котором идёт речь.

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