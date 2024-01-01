За неделю в Пермском крае выявлено 356 случаев COVID-19 Это на 7% больше, чем за предыдущую неделю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю 5-11 февраля в Пермском крае выявлено 356 случаев новой коронавирусной инфекции (13,7 на 100 тыс. населения). В Перми зарегистрировано 190 случаев, что составляет 53% от числа заболевших. Для сравнения: с 29 января по 4 февраля 2024 года в Пермском крае было выявлено 332 случая заболевания COVID-19, 181 из них в Перми.

Таким образом, на территории Пермского края с начала пандемии выявлено 501 739 подтверждённых случаев заболевания COVID-19, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).

В структуре лабораторно исследованных проб за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант вируса «омикрон».

В РПН напоминают, что коронавирусами называется семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые формы, такие как ближневосточный респираторный синдром (Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром (Sars).

Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, — чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду, могут походить на грипп.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.