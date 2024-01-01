В Прикамье незначительно выросла заболеваемость коронавирусом
В Перми число заболевших уменьшилось
С 29 января по 4 февраля 2024 года в Пермском крае выявлено 332 новых случая заболевания COVID-19 (12,7 на 100 тыс. населения), при том 54% из них (181 случай) зарегистрировано в Перми. С начала пандемии на территории Прикамья выявлено 501 383 подтверждённых случая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По сравнению с предыдущей неделей (22-28 января) число заражений несколько увеличилось в крае (+3) и уменьшилось в Перми (-24).
В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние месяцы в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».
Ранее «Новый компаньон» писал, что с 19 января правительство Пермского края приступило к исполнению комплексного плана противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. План был принят в связи с превышением еженедельного порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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