В Прикамье незначительно выросла заболеваемость коронавирусом В Перми число заболевших уменьшилось Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 29 января по 4 февраля 2024 года в Пермском крае выявлено 332 новых случая заболевания COVID-19 (12,7 на 100 тыс. населения), при том 54% из них (181 случай) зарегистрировано в Перми. С начала пандемии на территории Прикамья выявлено 501 383 подтверждённых случая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущей неделей (22-28 января) число заражений несколько увеличилось в крае (+3) и уменьшилось в Перми (-24).

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние месяцы в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

Ранее «Новый компаньон» писал, что с 19 января правительство Пермского края приступило к исполнению комплексного плана противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. План был принят в связи с превышением еженедельного порогового уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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