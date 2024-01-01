Судебные приставы Пермского края взыскали с алиментщиков 1,4 млрд рублей Это на 40% больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

В 2023 году судебные приставы Пермского края взыскали свыше 1,4 млрд руб. с неплательщиков алиментов, что на 40% превышает показатель предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Должники исполняли требования по взысканию алиментов, в основном, после применения мер административного и уголовно-правового воздействия. В 2023 году судебными приставами Пермского края было возбуждено 2320 дел об административных правонарушениях в соответствии с п. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». По результатам их рассмотрения суды привлекли 1096 должников к обязательным работам, 45 неплательщиков к административным штрафам, а еще 352 алиментщика получили наказание в виде административного ареста.

Кроме того, сотрудниками службы по расследованию уклонения от выплаты алиментов было возбуждено 1520 уголовных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ. По результатам их рассмотрения судами Пермского края было вынесено 1143 обвинительных приговора, и 49 алиментщиков были оправданы.

Количество наиболее упорных должниц, отказывающихся содержать своих детей, выросло на 14% по сравнению с 2022 годом.

Так, из общего числа уголовных дел 533 было возбуждено в отношении женщин-алиментщиц. В их числе 275 пермячек, имеющих двух и более детей. Судебными решениями были осуждены 404 несознательные матери, из которых 23 отбывали реальное лишение свободы.

Должники выплатили значительную сумму задолженности своим детям в ходе расследования уголовных дел — около 13 млн руб. В предыдущем году эта сумма не превышала 4 млн руб. В 2023 году 21 неплательщик избежал судимости благодаря активному раскаянию.

На данный момент у судебных приставов Прикамья находится более 17 тыс. исполнительных документов о взыскании алиментных платежей.

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