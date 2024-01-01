Максим Артамонов Во время СВО погиб военнослужащий из Прикамья Александр Одинцов Его убили в январе этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Админстрация Карагайского округа

При выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции 21 января погиб военнослужащий из п. Шумиха Александр Одинцов. Об этом сообщает администрация Карагайского округа.

В последние годы Александр работал в агрофирме «Победа» и заботился о своей престарелой матери. В декабре прошлого года он решил стать участником спецоперации и заключил контракт. Работал в составе эвакуационной группы.

Администрация Карагайского округа выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра.

Похороны военнослужащего состоятся 12 февраля в Доме культуры с. Нердва. Там же пройдёт траурный митинг.

Как ранее писал «Новый компаньон» 10 февраля в Оханском округе местные жители простились с Иваном Петровым — бывшим водителем Острожского сельпо, солдатом-контрактником, погибшим в ходе СВО под Кременной. Прощание прошло в Доме культуры, где собралось практически всё село. В церемонии прощания участвовал воинский караул, родные и близкие, коллеги и друзья, односельчане.

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