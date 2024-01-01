Максим Артамонов В Пермском крае похоронили участника СВО Ивана Петрова У мужчины остались двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Оханского городского округа

В Оханском округе 10 февраля местные жители простились с Иваном Петровым — бывшим водителем Острожского сельпо, солдатом-контрактником, погибшим в ходе СВО под Кременной. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсетях.

Прощание прошло в Доме культуры, где собралось практически всё село. В церемонии прощания участвовал воинский караул, родные и близкие, коллеги и друзья, односельчане.

Фото: Администрация Оханского городского округа

Иван Петров ушёл на спецоперацию в конце ноября прошлого года добровольцем.

«На фронте с позывным «Бурят» снова попал в танковую дивизию. Но смерть не выбирает — опытный боец или новичок», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице муниципалитета.

Фото: Администрация Оханского городского округа

На митинге выступил глава Оханского округа Дмитрий Байдин. Он сообщил, что Указом президента РФ Иван Петров посмертно награжден Орденом мужества.

При каких обстоятельствах он погиб, власти не уточнили.

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