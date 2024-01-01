В Пермском крае спрос на покупку земельных участков сократился на 21% А стоимость сотки за IV квартал не изменилась Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги IV квартала 2023 года на рынке продажи и аренды земельных участков в России. За последние три месяца года спрос на покупку подобных объектов в Пермском крае сократился на 21%, а в целом по России — на 14%.

Цены по сравнению с III кварталом 2023 года в Прикамье не изменились. Стоимость сотки составила в среднем 27 тыс. руб. В целом по России цена сотки подросла на 4% до 71 тыс. руб. Дороже всего сотка стоила в Краснодарском крае — 278 тыс. руб.

В сегменте аренды земельных участков в IV квартале 2023 года в Пермском крае спрос вырос на 4%, тогда как в среднем по России он сократился на 7%.

Цена аренды в Прикамье выросла за квартал на 20%, составив 400 руб. за сотку. По России аренда сотки поднялась на 1% и составила к концу 2023 года 714 руб.

«В конце года рынок земли переживает сезонный спад — этим объясняется снижение активности, которое можно наблюдать по данным показателям как по показателям спроса, — прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин. — Но если сравнивать данные с результатами того же периода прошлого года, то мы увидим рост спроса на 30 и 25% в сегментах продажи и аренды земли соответственно, что говорит о позитивной динамике на рынке».

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