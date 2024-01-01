СКР: В Кировском районе Перми с 10 этажа выпала девушка
Она погибла на месте
Ночью 10 февраля с высоты десятого этажа одного из зданий в Кировском районе Перми выпала молода девушка. Она погибла. Об этом пишет perm.aif.ru, изданию в СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт происшествия, но подробности разглашать не стали.
Фотографии и видео с места ЧП также появились в телеграм-каналах Перми. Согласно свидетельствам очевидцев, тело было обнаружено возле многоэтажного дома по адресу ул. Калинина, 64а. Одна из местных жительниц написала в комментариях, что полиция в прошлую ночь выбила дверь в квартиру, откуда выпала жертва, и до сих пор непонятно, что же произошло внутри.
В Следственном комитете Пермского края уточнили, что погибшая была совершеннолетней. В настоящее время проводится проверка данного инцидента.
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