СКР: В Кировском районе Перми с 10 этажа выпала девушка Она погибла на месте Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Ночью 10 февраля с высоты десятого этажа одного из зданий в Кировском районе Перми выпала молода девушка. Она погибла. Об этом пишет perm.aif.ru, изданию в СУ СКР по Пермскому краю подтвердили факт происшествия, но подробности разглашать не стали.

Фотографии и видео с места ЧП также появились в телеграм-каналах Перми. Согласно свидетельствам очевидцев, тело было обнаружено возле многоэтажного дома по адресу ул. Калинина, 64а. Одна из местных жительниц написала в комментариях, что полиция в прошлую ночь выбила дверь в квартиру, откуда выпала жертва, и до сих пор непонятно, что же произошло внутри.

В Следственном комитете Пермского края уточнили, что погибшая была совершеннолетней. В настоящее время проводится проверка данного инцидента.

Ранее сообщалось, что следователями СУ СКР по Прикамью проводится доследственную проверку в связи с падением маленькой девочки в дренажный колодец. Крики ребёнка услышали случайные прохожие, они и помогли школьнице выбраться. Отмечается, что дренажный колодец почему-то был открыт и находился недалеко от пешеходной дорожки.

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