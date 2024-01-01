Глава СКР ждёт доклада о причинах падения в Перми девочки в открытый колодец Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе Перми следователями СУ СКР по Прикамью проводят доследственную проверку в связи с падением маленькой девочки в дренажный колодец. Как рассказали в пресс-службе ведомства, новость об инциденте опубликовали СМИ.

Всё произошло 8 февраля возле одного из домов по ул. Краснополянской краевого центра. Крики ребёнка услышали случайные прохожие, они и помогли школьнице выбраться. Отмечается, что дренажный колодец почему-то был открыт и находился недалеко от пешеходной дорожки. Изданию 59.ru в администрации Свердловского района сообщили, что специалисты ЖКХ выясняют сейчас кто является балансодержателем сетей, а пока поставили ограждение вокруг опасного места.

На контроль проведение проверки по факту травмирования малолетней в результате падения в колодец взял председатель СКР Александр Бастрыкин.

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