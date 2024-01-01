В Перми за 55 млн рублей продаётся санаторий Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В Перми выставлен на продажу санаторий-профилакторий, который расположен на территории Химического завода АО «Галополимер Пермь». Об информации на сайте Avito сообщает ВЕТТА.

Комплекс расположен в Кировском районе по адресу ул. Генерала Панфилова, 18а, он был введён в эксплуатацию в 1965 году. Цена объекта составляет 55 млн руб.. В состав комплекса входят трехэтажное здание основного корпуса, двухэтажное здание лечебного корпуса и земельный участок. Возможно использование данного объекта в качестве санатория-профилактория.

В объявлении о продаже говорится, что в 2021 году на объекте были проведены следующие работы: ремонт системы отопления, фасадные работы, ремонт отмостки и помещений, а также санитарная обрезка деревьев на территории.

Ранее в Пермском муниципальном округе был выставлен на продажу торговый комплекс стоимостью 10 млн руб. Здание предназначено для использования в качестве офисного помещения, производственных целей, торговли строительными материалами, садового инвентаря, для хранения продуктов или для организации гостиничного бизнеса.

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