Екатерина Артёмова В Перми открылась лаборатория 3D моделирования и прототипирования Она разместилась на базе ОКБ «Маяк» при ПГНИУ Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) открылась лаборатория 3D моделирования и прототипирования. Как сообщает пресс-служба вуза, новая лаборатория создана на площадке особого конструкторского бюро «Маяк» ПГНИУ в рамках договора о сотрудничестве между университетом и пермским ООО «Шоу-Дизайн», которое занимается производством 3D оборудования.

В лаборатории работают пять учебных 3D принтеров, безвозмездно переданных ПГНИУ компаний «Шоу-Дизайн». Кроме того, там установлены полупромышленный 3D-принтер, позволяющий печатать гибкие детали при высоких температурах из различных материалов, и 3D-сканер.

Планируется, что лаборатория позволит студентам университета применять аддитивные технологии при подготовке учебных проектов, а также разрабатывать актуальные технические решения для предприятий региона.

ОКБ «Маяк» при ПГНИУ было создано в 1980 году для выполнения разработок в области электронного приборостроения и прикладного программного обеспечения по заказам Министерства оборонной промышленности. С середины 1990-х годов бюро специализируется на разработке и серийном выпуске приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов. Также в «Маяке» проводятся работы по оборудованию передвижных лабораторий мониторинга загрязнения воздушной среды, воды и почвы, предназначенных для контроля экологического состояния окружающей среды.

ООО «Шоу-Дизайн», по данным «СБИС», было создано в апреле 2017 года. По информации на сайте компании, он выпускает и продаёт 3D оборудование под брендом MAESTRO. Учредителями ООО в равных долях являются директор общества Сергей Богданов и Наталья Шумкова.

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