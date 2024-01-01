Максим Артамонов В Перми учёные создали антропоморфного робота для обучения студентов-стоматологов Он призван усовершенствовать обучение и готовить к работе в реальных условиях клиники Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПНИПУ

Учёные Пермского Политеха, ПГМУ им. Е.А. Вагнера и Российского университета медицины завершили разработку антропоморфного робота-симулятора, который имитирует пациента в стоматологическом кабинете. Этот промышленный образец создан для обучения студентов, ординаторов и врачей стоматологов. На этот год уже есть пять заказов на его производство. Об этом сегодня, в Международной день стоматолога, который ежегодно отмечается 9 февраля, сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

По задумке разработчиков антропоморфный робот должен усовершенствовать обучение студентов-стоматологов и подготовить их к работе в реальных условиях клиники.

В дальнейшем планируется создать отечественную платформу для дистанционного обучения и повышения квалификации. Врач или студент смогут надевать шлем виртуальной реальности, «перемещаться» в кабинет и оттачивать навыки на роботе, находясь в любом месте страны.

«Сейчас учёные дорабатывают возможность лечить зубы робота удаленно через 3Д-очки. Например, робот и установка находятся в медуниверситете, а стоматологи из отдаленных регионов могут просто через платформу и очки подключаться и совершать все те же действия, получая в процессе обратную связь», — пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе ПНИПУ.

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