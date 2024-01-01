Учёные пермского педуниверситета обсудили возможности кампуса «Будущее Пармы» Они ожидают, что кампус выведет коммуникацию между вузами и бизнесом на новый уровень Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ПГГПУ) прошло несколько мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, одним из них стала лекция ректора ПГГПУ, председателя Совета ректоров вузов региона, главы реготделения Российского общества «Знание» Константина Егорова, который рассказал о возможностях строящегося в Перми межвузовского кампуса «Будущее Пармы».

В своей лекции Константин Егоров обозначил основные параметры нацпроекта «Наука и университеты», в рамках которого возводится кампус. Он отметил, что кампус — это способ вывести на новый уровень коммуникацию и сотрудничество между пермскими вузами, представителями бизнеса в России и за рубежом.

«Восемь вузов-бенефициаров, чьи команды являются носителями разных компетенций, объединились в единое сообщество с целью создания общей метаинфраструктуры. Таким образом, мы снижаем издержки по взаимодействию и создаем новую платформу для общих действий. Я уверен, что с той же целью в кампус придут партнёры, которые видят в науке, высшем образовании ресурс к своему развитию — это и органы государственной власти, и представители как передовых предприятий реального сектора, так и IT-компаний, креативной экономики, наши коллеги из дружественных стран», — пояснил он.

Ещё одна задача, которая, по его мнению, стоит перед проектной группой — грамотная интеграция кампуса в городской ландшафт.

Также Константин Егоров в своём выступлении уделил внимание направлению «Душа Пармы», в рамках которого будут вести свою работу команды лаборатории опережающих образовательных и воспитательных технологий, а также лаборатории технологий для креативных индустрий и туризма.

По оценке участников лекции, использование междисциплинарного подхода в современной инфраструктуре кампуса позволит придать новый импульс исследовательской деятельности на стыке научных направлений.

Напомним, межвузовский кампус международного уровня «Будущее Пармы» будет находиться в микрорайоне Камская долина в правобережной части Перми. В состав кампуса войдут учебно-лабораторный комплекс, технопарк, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и гостиничный комплекс более чем на 5 тыс. мест для учащихся и преподавателей.

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