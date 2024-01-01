Пермь встала в многочасовых пробках Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Автомобильное движение вечером 9 февраля оказалось парализованным сразу в нескольких районах Перми. По данным сервиса Яндекса.Пробки, ситуации в городе присвоено почти максимальное значение — 8-9 баллов, что означает «многочасовые пробки» и даже «город стоит».

Практически отсутствует движение в обе стороны на улицах Героев Хасана и Карпинского (на участке от Стахановского кольца до шоссе Космонавтов).

Также проблемы с движением на самом шоссе Космонавтов, улицах Стахановской, Революции, Попова, Островского, Пушкина, Встречной, Сибирской, Плеханова, Уральской, Свердлова, Комсомольском проспекте.

По данным Яндекса, в городе зафиксированы несколько дорожно-транспортных происшествий.

Сотрудники ГИБДД Пермского края рекомендуют водителям в период высокой загруженности улиц по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и пользоваться общественным.





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