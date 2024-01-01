Алёна Бронникова В этом году в ЭПОСе появится счётчик оценок Новая функция позволит спрогнозировать итоговые оценки за четверть Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

В этом году в электронную пермскую образовательную систему (ЭПОС) планируется ввести счётчик оценок. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевое министерство информационного развития и связи.

Как уточнили в ведомстве, новая функция позволит проанализировать текущую успеваемость и спрогнозировать оценку за четверть. Родители также смогут увидеть, какие нужны отметки, чтобы получить желаемую по итогам отчётного периода. Кроме того, в данный момент специалисты занимаются разработкой концепции личного кабинета родителя/учащегося, где разместят полезные для них сервисы.

В конце прошлого года минсвязи проводило опрос в telegram-канале «Что бы вы добавили в приложение ЭПОС в первую очередь?» с шестью вариантами ответа. Результаты опроса показали, что счётчик оценок оказался не самой желаемой функцией сервиса, за неё проголосовало 35% респондентов.

Одним из самых ожидаемых (38%) стала «Цель для ученика» — сколько и каких оценок необходимо получить. Большинство проголосовавших (57%) выбрало вариант «Отображение изменения расписания».

Напомним, система ЭПОС действует во всех школах Прикамья с 2020 года. Колледжи и техникумы присоединились к ней в 2022 году. Школьники используют её для отправки домашних заданий учителям в электронном виде. Осенью прошлого года было проведено обновление системы — переход на отечественное программное обеспечение и авторизация для всех учащихся через портал Госуслуг.

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