Екатерина Артёмова В Пермском крае прокуратура не согласовала 77,9% внеплановых проверок бизнеса Из плановых контрольных мероприятий было согласовано только 36,4% Поделиться Твитнуть

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новосёлов в своём телеграм-канале опубликовал информацию о том, как в прошлом году в регионе исполнялся мораторий на проверки бизнеса. По его данным, за 2023 год в прокуратуру от надзорных органов поступило 4448 предложений о проведении плановых проверок, из них было согласовано лишь 1619 (36,4%). Также поступило 1633 заявления о согласовании проведения внеплановых проверок, из них в 77,9% случаев было отказано.

В план контрольных мероприятий на 2024 год в Прикамье попали 658 проверок бизнеса из предложенных 2286 (28,8%).

Напомним, в марте 2022 года правительство РФ издало постановление о запрете на проведение плановых проверок. Исключение было сделано для проверок в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, проверок в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Проведение внеплановых контрольных мероприятий было разрешено лишь в исключительных случаях: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе ЧС природного и техногенного характера. При этом проверки, согласно постановлению, должны были согласовываться с прокуратурой.

Указанный документ стал частью комплекса мер, предложенных федеральными властями для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. В конце 2022 года мораторий на проверки решили продлить и на 2023 год. В декабре прошлого года было подписано постановление о его продлении до конца 2024 года.

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