В выходные в Пермском крае похолодает до -27 градусов Осадки почти прекратятся, а облачность станет менее плотной Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Вслед за уходящим на восток циклоном "Ольга" в Пермский край начинает поступать холодный воздух, который обеспечит умеренно морозную погоду в предстоящие выходные, 10 и 11 февраля. При этом осадки почти прекратятся, а облачность станет менее плотной. Об этом сообщают авторы проекта "Метеоролог и я".

Так, в ночь на субботу температура воздуха опустится до –21...–16°, при прояснениях будет до –27°. При этом холоднее всего ночь ожидается на юге края. Днём потеплеет до –17...–12°. Ветер ожидается западный 3-8 м/с, местами пройдёт небольшой снег.

В Перми в субботу будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью опустится до –21° (при прояснениях возможно до –25°), днём столбики термометров покажут от –15 до –13°.

В воскресенье в крае в целом будет такая же погода, как и в субботу. В Перми, возможно, будет на градус теплее, чем 10 февраля.

На следующей неделе синоптики обещали дальнейшее похолодание, пик которого придётся на среду-четверг, 14-15 февраля. Температура в ночные часы может опуститься до –30°.

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