Максим Артамонов В Пермском крае похоронят участника СВО Ивана Петрова У него остались двое детей Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского городского округа

В ходе спецоперации 28 января погиб уроженец села Острожка Пермского края Иван Петров. Об этом сообщает администрация Оханского городского округа на официальной странице ВКонтакте.

«Водитель Острожского сельпо, очень открытый, дружелюбный и общительный человек, ушёл в зону СВО в ноябре прошлого года. Служил в миномётном взводе танковой дивизии под Кременной», — говорится в сообщении.

Как именно он погиб, не уточняется.

Прощание с Иваном Петровым состоится 10 февраля в Острожском Доме культуры. В последний путь его проводит почётный караул и оркестр. В память о нём будет дан орудийный залп. После этого состоится отпевание в Острожской церкви. Военнослужащего похоронят на сельском кладбище.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», сегодня состоятся похороны 26-летнего жителя Карагайского округа Георгия Пугина, погибшего в районе населённого пункта Спорное Артёмовского района ДНР.

Прощание с ним пройдёт в Доме культуры села Козьмодемьянск.

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